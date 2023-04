Hond Coco in Brits asiel verslaafd aan alcohol: Tragisch verhaal

Medewerkers van een dierenasiel in Engeland vangen vaak zieke dieren op. Maar zo ziek als hond Coco hebben ze het zelden meegemaakt. Na onderzoek blijkt Coco verslaafd aan alcohol.Coco werd samen met hond Georgie door het asiel vlakbij de Engelse stad Plymouth opgevangen omdat hun baasje was overleden. "Zijn verhaal is tragisch", schrijft het asiel op Facebook. "Het bewijst hoe belangrijk onze speciale zorgeenheid is."Al snel na aankomst in het asiel werden Coco en Georgie heel ziek. De dierenarts op de spoedeisende hulp deed wat hij kon, maar de vriend van Coco overleed vlak na aankomst. Coco zelf bleef heel ziek, raakte onwel en moest 24 uur per dag intensief verzorgd worden.Maar waarom waren ze zo ziek? Na onderzoek blijkt dat Coco en Georgie verslaafd waren aan alcohol. "Coco is vier weken lang verdoofd om hem te helpen bij zijn ontwenningsverschijnselen."Het asiel denkt dat het baasje van de dieren mogelijk een alcoholist is geweest. "Maar het is onduidelijk", laat een medewerker aan de BBC weten. "We weten wel dat Coco zonder onze zorg deze hartverscheurende beproeving waarschijnlijk niet had overleefd."Daarnaast laat het asiel weten dat het baasje van de twee wel altijd lief voor de honden is geweest. "We weten dat ze heel, heel erg geliefd waren en verder heel goed verzorgd werden. Coco is namelijk goed opgeleid en houdt van knuffelen." Het gaat op dit moment weer wat beter met Coco, maar de hond wordt nog wel elke dag gecontroleerd.