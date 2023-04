Door paddo’s verwarde wandelaars gered van berg

In het noordwesten van het Verenigd Koninkrijk moest een groep jongeren van een berg af worden geholpen, omdat ze compleet gedesoriënteerd waren nadat ze paddo's hadden genomen.



De jongens bevonden zich in het nationale park Lake District, alwaar het lokale bergreddingsteam zaterdag in actie moest komen om de verwarde jongeren te redden.



"Er kwam een aantal telefoontjes binnen van voorbijgangers, die een groep jongvolwassen mannen waren tegengekomen die paddo's hadden genomen", schrijft het Keswick Mountain Rescue Team op Facebook.



"Twee in de groep voelden zich onwel, onder wie de chauffeur van de groep. De slachtoffers werden naar beneden geholpen en kregen advies van de reddingsarts over de voortzetting van hun reis."



Elf reddingswerkers moesten aan het werk om de verwarde jongeren naar beneden te brengen. De arts vroeg daarna hoe lang het nog zou duren voor de paddo's waren uitgewerkt. Pas daarna mochten ze verder reizen, aldus het reddingsteam, die dit jaar al 23 keer eerder moest uitrukken om onfortuinlijke wandelaars uit de bergen te halen.

Reacties

17-04-2023 08:44:37 Emmo

Stamgast



Dit doet mij denken aan een favoriete uitspraak van Bert: Volgens Einstein zijn er twee zaken oneindig. Het universum en menselijke domheid. Maar van het universum was de heer Einstein nog niet zeker.

