In Nieuw-Zeeland kun je elk moment een straatlantaarn op je hoofd krijgen

In Wellington komen de straatlantaarns naar beneden. Regelmatig spatten de lampen van 11,2 kilo per stuk uiteen op de stoepen van de Nieuw-Zeelandse hoofdstad. De gemeente gaat ze nu alle 17.000 vervangen.



Al zeker honderd lampen zijn kapot gevallen. Nu blijkt dat elke lamp in Wellington kampt met hetzelfde technische mankement en dus te pletter kan vallen op de straatstenen.



Tot nu toe is er nog niemand gewond geraakt, maar je kunt je voorstellen dat de schade groot kan zijn als er een lamp van ruim 11 kilo op je hoofd valt. "Ik denk dat je zwaargewond raakt of zelfs dood gaat", vertelt woordvoerder van de gemeente Richard MacLean tegen The Guardian.



Het probleem is volgens de gemeente een aluminium tussenstuk waarmee de ledlampen aan de lantaarnpalen vastzitten. "De adapters zijn niet bestand tegen de sterke wind in Wellington", klinkt het. "Daardoor gaan de lampen eerst loshangen waarna ze uiteindelijk op de grond vallen."



Burgemeester Tory Whanau spreekt van een 'duidelijk en onacceptabel veiligheidsrisico'. "Ik vraag iedereen die een loshangende lamp ziet om ons daar direct van op de hoogte te stellen."



De gemeente staat voor de zware taak om alle 17.000 lampen te vervangen. De herstelklus kost miljoenen. Tot nu toe zijn er nog maar zeshonderd lampen gerepareerd. De gemeente wil zich eerst richten op zo'n 3200 exemplaren die extra zwaar zijn en die in gebieden staan waar veel wind is.

