Bestuurder aangereden door zijn eigen auto in Alphen aan den Rijn

Een bestuurder van een elektrische auto is dinsdagmiddag gewond geraakt in de Willem Dreesstraat in Alphen aan den Rijn. De man is door zijn eigen auto overreden.



De bestuurder reed achteruit en raakte een fietser. De man stapte uit om te kijken of er schade was opgelopen. Toen hij voor de auto langs liep, reed de auto uit zichzelf naar voren. De man kwam daarbij met zijn schouder onder de auto terecht.



Het slachtoffer is met de ambulancedienst naar het ziekenhuis gebracht.

Reacties

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: