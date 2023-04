1 op de 5 festivalgangers van plan (meer) drugs te gebruiken door gestegen prijzen tickets en muntjes

19 procent van de jonge festivalgangers verwacht door de gestegen prijzen dit seizoen meer drugs te gebruiken dan normaal. Het alternatief is niet gaan: ruim 1 op de 3 liefhebbers wil wel naar een festival, maar kan het niet meer betalen.



Dat blijkt uit onderzoek onderzoek van 3FM en 3Vraagt, het jongerenpanel van het EenVandaag Opiniepanel, rond de start van het festivalseizoen. Organisatoren hebben last van de inflatie en voelen zich genoodzaakt om de gestegen kosten, van onder andere apparatuur en personeel, door te berekenen aan de bezoeker.



En dat heeft behoorlijke impact: 37 procent van de jonge festivalgangers slaat één of meerdere festivals over vanwege de gestegen prijzen.



Het festival dat door hen het vaakst genoemd wordt, is Lowlands: zij verhoogden dit jaar de prijs voor een ticket van 255 naar 300 euro. Nog nooit kostte een kaartje voor dat festival zo veel. Ook Pinkpop, Defqon, Awakenings en Down The Rabbit Hole zijn volgens veel mensen te duur geworden om nog naartoe te willen of kunnen.



Festivalgangers die het zich wel kunnen veroorloven, proberen hun kosten op een zorgelijke manier binnen de perken te houden. Een op de vijf (19 procent) ziet zichzelf meer drugs gebruiken dan ze normaal doen. Dat zijn vooral jongeren die vaker drugs gebruiken als ze naar een festival gaan: van hen zegt maar liefst de helft (51 procent) dat ze dit jaar (meer) gaan gebruiken.



"Voor 20 euro heb je een xtc-pil én een hele dag water op een festival. Met bier en eten ben je drie of vier keer zo veel kwijt", schrijft een deelnemer. 43 procent van de festivalbezoekers zegt dat ze van plan zijn minder te drinken of goedkopere drankjes te kopen. Een kwart gaat minder of goedkoper eten.



Ondanks de impact zien de meeste jongeren (62 procent) wel in dat duurdere tickets en muntjes onvermijdelijk zijn voor organisatoren. "Niemand ontkomt aan de inflatie, festivals moeten hun kosten ook gewoon doorberekenen", vindt een deelnemer. "Liever een duur festival dan géén festival."



Een ander roept organisatoren toch op om creatief te zijn met kosten: "Ik begrijp de stijgende kosten, maar ik denk ook dat organisatoren te makkelijk de ticketprijzen verhogen. Ga kleinschaliger, met minder bekende artiesten, wees creatiever met de aankleding."



De meeste jongeren vinden niet dat de overheid moet bijspringen om festivals betaalbaar te houden. 24 procent vindt dat een goed idee, 63 procent niet.



"Het bezoeken van festivals is geen grondrecht. Laten we gemeenschapsgeld besteden aan het bestrijden van armoede in het alledaagse leven in plaats van aan het toegankelijk maken van dit soort luxe", zegt iemand. Wel voegt deze deelnemer toe: "Het enige festival dat van gemeenschapsgeld mag worden betaald is het Bevrijdingsfestival."



Korting op tickets voor mensen met een laag inkomen is volgens jongeren ook niet de oplossing. Een derde (33 procent) zou het een goed idee vinden, 54 procent vindt van niet.



Iemand schrijft daarover: "Vakanties zijn toch ook niet goedkoper als je minder verdient? Bovendien: er zijn genoeg leuke, gratis festivals in Nederland. Het is niet alsof je helemaal nergens meer heen kunt."

