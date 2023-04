Burenruzie loopt finaal uit de hand en kost 1100 kippen het leven

Een uit de hand gelopen burenruzie die leidt tot ruim 1100 dode kippen. De Chinese rechtbank boog zich deze week over een wel heel eigenaardige zaak. Als wraak op buurman Zhong die zonder toestemming zijn bomen omzaagde, liet verdachte Gu de kippenkluft van zijn buurman zo schrikken dat ze massaal van hun stokje gingen.



Om de boomzagende buurman terug te pakken sloop Gu in het holst van de nacht naar het kippenhok van Zhong. Daar zette hij zijn zaklamp aan. Die was zo fel dat de gevleugelde dieren in paniek met zijn allen tegelijk in de hoek van het hok doken. Een dodelijke exercitie, want bij de chaos in het kippenhok vonden honderden door verdrukking de dood. De politie kwam en Gu had met 500 dode dieren behoorlijk wat uit te leggen. Toch kwam hij met een boete van 3.000 yuan (zo'n 400 euro) behoorlijk goed weg.



Blijkbaar vond Gu zijn actie geslaagd en hij besloot het hele circus nog een keer uit te voeren. En met succes, vanuit zijn perspectief tenminste. De tweede keer raakten 640 kippen zo van de leg dat ze terplekke overleden. Nu vonden de autoriteiten het wel welletjes. Naast een boete van omgerekend 1845 euro zit Gu nu zelf ook in de verdrukking. Als hij het komende jaar nog een keer een dergelijk geintje uithaalt, mag hij zelf een halfjaar in een klein hokje zitten.

