Jurrie [78] uit Hoogeveen gaat na jaren lessen zijn zwemdiploma halen. 'School nooit afgemaakt. Dit wordt mijn eerste diploma'

,,De zwemlerares zegt dat ik 95 procent kans heb om het te halen”, vertelt de 78-jarige Jurrie Oosterloo uit Hoogeveen trots. Volgende week maandag gaat hij afzwemmen voor diploma A in zwembad Aquarena in Emmen.De Hoogevener ging zwemlessen volgen nadat het bijna misging in een subtropisch zwembad tijdens een uitje met zijn partner en familie. Oosterloo moest toen aan zijn vriendin bekennen dat hij nooit zwemmen had geleerd. ,,Ik vind zwemmen heel leuk. Maar het is natuurlijk gevaarlijk als je het niet goed kunt. In dat subtropisch zwembad ging ik in een stroomversnelling kopje onder en toen trok ik ook mijn stiefdochter onder water.”Oosterloo wilde graag leren zwemen. Zijn stiefdochter regelde dat hij lessen kreeg, eerst een paar weken in het zwembad in Hoogeveen en daarna in Emmen. Ze gaan ook samen wekelijks zwemmen om extra te oefenen. Heel lang mocht hij alleen in het ondiepe bad. Ongeveer een half jaar geleden waagde de Hoogevener de sprong in het diepe.,,Het ging steeds beter, ook door de steun van mijn familie en de zwemleraren”, vertelt hij. ,,Ik wilde heel graag mijn A-diploma halen. Waarom? Ik was zover gekomen en dacht nu wil ik ook een diploma. Ik heb geen middelbare school opleiding gehad en nooit een diploma gehaald. Op mijn 13e ging ik van school. Ik heb altijd met mijn handen gewerkt, waarvan ruim 35 jaar in de buitendienst bij de gemeente Hoogeveen. Ik heb onder meer rioleringen en putten schoongemaakt. Dat soort werk.”Het zag er volgens hem aanvankelijk naar uit dat hij het A-diploma ook nooit zou halen. Veel zwemonderdelen kreeg hij onder de knie. ,,Alleen de rugcrawl niet. Het leek er lang op dat ik het niet zou leren. Maar het is toch gelukt. Door heel veel oefenen, ook samen met mijn stiefdochter, en natuurlijk alle hulp van mijn badjuffrouw. De rugcrawl is nog steeds niet mijn favoriete zwemslag, maar ik kan het goed genoeg om het diploma te halen.”Het proefzwemmen ging goed, ook het met kleren aan zwemmen. Daarom mag hij maandag 17 april afzwemmen in Emmen. Oosterloo hoeft de zwemproef niet tussen de jonge kinderen te doorstaan. ,,Ik mag het diplomazwemmen in een verder leeg zwembad doen. Mijn stiefdochter mag naast mij zwemmen. Ik heb er alle vertrouwen in dat ik ga slagen. Nee, ik ga niet verder voor het B-diploma. Ik vind het al fantastisch dat ik dit heb gehaald. Het is goed zo.”