Alweer berooft bejaarde Bonnie een bank: Sorry, wilde je niet bang maken

Je bent nooit te oud om te leren, en blijkbaar ook nooit te oud om een bank te overvallen. Dat bewijst de bejaarde Bonnie Gooch ( 78 ) uit Missouri, Amerika. Afgelopen week werd zij door de politie gesnapt tijdens een bankroof. En dat was niet de eerste keer. De vrouw werd in 2020 en 1977 ook al voor bankovervallen veroordeeld.



Bij haar overval was de politie er op tijd bij en zo belandde Bonnie geboeid en met een aanklacht op het politiebureau. In plaats van veilig thuis met een grote zak gestolen geld op de bank. Ze werd aangehouden nadat agenten haar auto en de vrouw aan de hand van het signalement herkenden. De genadeklap voor Bonnie was wat er in de auto lag: want daar vonden agenten bewijs van de bankroof.



''Het was een gespannen situatie'', vertelt politiechef Thomas Wright aan lokale media. ''Het was een beetje schokkend.'' Bejaarde Bonnie werd ondanks de ongemakkelijke situatie opgepakt. De vorige overval van de vrouw op leeftijd, die zelfstandig zonder Clyde opereert, is nog niet zo lang terug. In 2020 werd Bonnie op 75 jarige leeftijd gepakt voor een andere bankoverval. Haar proeftijd voor die overval eindigde eind 2021.



De bankmedewerker kreeg een wapen op zich gericht en een briefje overhandigd. Daarop stond de opdracht 13.000 dollar in kleine coupures te overhandigen. Ook stond er op het briefje een kleine verontschuldiging: ''Bedankt. Sorry ik wilde je niet bang maken.'' Met het geld verspreid op de bodem van de auto en een kegel van jewelste werd Bonnie zo'n drie kilometer van de bank van de weg geplukt. Ze zit vast, op haar naam staat een borgsom van zo'n 25 duizend euro.

Reacties

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: