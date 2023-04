Gevangene die dood in scène zette voor ontsnapping opgepakt

In Tanzania is een ontsnapte gevangene opgepakt nadat hij meer dan een jaar uit handen van de politie is gebleven. De gevangene, die vast zat voor moord en verkrachting, was uit een Zuid-Afrikaanse gevangenis ontsnapt nadat hij zijn eigen dood in scène had gezet.



De crimineel was doodverklaard nadat hij zichzelf in brand zou hebben gestoken in zijn cel. Pas vorige maand kwamen onderzoekers er na een autopsie achter dat het aangetroffen lichaam helemaal niet van hem was. Er werd door de Zuid-Afrikaanse autoriteiten een klopjacht opgezet. De man had het land inmiddels ontvlucht.



De moordenaar is aangehouden samen met twee handlangers, waarvan een zijn vriendin zou zijn. Het trio wilde mogelijk via Tanzania doorreizen naar Kenia om daar een nieuw leven op te bouwen. Mogelijk kreeg de man ook hulp van het gevangenispersoneel. Drie bewakers zijn in verband met de ontsnapping ontslagen.

Reacties

En wie is er verbrand? Werd die persoon ook vermoord?

