Paasvuur te vroeg aangestoken in Drenthe: Pasen begint verschrikkelijk

In het Drentse Ruinen is zondagochtend vroeg, eerder dan de bedoeling was, een deel van een paasbult, bedoeld voor het Paasvuur daar, afgebrand.



Op Facebook meldt de Vereniging voor Volksvermaken Ruinen dat de bult rond 04.45 - 05.30 uur bleek te zijn aangestoken. "Pasen begint voor Ruinen verschrikkelijk."



De brandweer Ruinen heeft volgens de vereniging een deel van de paasbult wel weten te redden. De vereniging roept mensen die nog iets van snoeiafval hebben en de resterende bult nog kunnen aanvullen op dit langs te brengen. "We laten ons niet kisten, vanavond 19.00 uur ontsteken we het Paasvuur alsnog", aldus de vereniging op Facebook.

Reacties

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: