Musical gestaakt vanwege publiek dat te hard (en vals) meeblèrt

Een theater in Manchester heeft vrijdag een musical stilgelegd, omdat mensen uit het publiek - vals - aan het meezingen waren. De show werd tien minuten voor het eind, tijdens het laatste nummer, gestopt vanwege de luidruchtige bezoekers.



Melody Thornton, oud-lid van The Pussycat Dolls en hoofdrolspeelster in de musical The Bodyguard, heeft op Instagram haar excuses aangeboden voor het stilleggen van de musical.



Twee mensen uit het publiek stonden tijdens de musical op en begonnen hard mee te zingen. Beveiligers vroegen of ze weer wilden gaan zitten, maar daar werd niet naar geluisterd. Daarop gingen de lichten in de zaal aan en werden de mensen uit de zaal verwijderd. Vooraf was aan het publiek gevraagd niet mee te zingen.



Door het lawaai kon de zangeres het laatste nummer van de show in het Manchester's Palace Theatre niet afmaken. Op Instagram laat Thornton weten dat ze 'heel hard heeft gevochten' om de show af te maken, maar dat het niet is gelukt.



Op beelden die via Twitter zijn verspreid, is te horen dat ze 'I Will Always Love You' van Whitney Houston aan het zingen is, terwijl er wordt meegeblèrd.



Een woordvoerder heeft laten weten dat medewerkers van de musical 'teleurgesteld' waren dat de show moest stoppen.



Acteur Ayden Callaghan is boos over het gedrag van de bezoekers. "Walgelijk gedrag van een paar individuen heeft het verpest. We wilden doorgaan, maar het werd een te groot incident."

Reacties

14-04-2023 09:59:22 allone

Oudgediende



WMRindex: 48.602

OTindex: 85.324

Gevochten? Hoe?

Jammer dat ze de 2 asociale meeblèrers niet konden verwijderen..

Ik vind dat trouwens ook irritant, als ik ergens naar luister, en het publiek vind het nodig om mee te gaan doen (en het is geen carnaval)



Laatste edit 14-04-2023 09:59

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: