Joel (12) fietst van Londen naar Zevenaar

ZEVENAAR - Honderden kilometers heeft de 12-jarige Joel Kaye erop zitten, op weg van Londen naar zijn opa en oma in Zevenaar. En nee, niet lekker op de achterbank in de auto van zijn ouders, maar op zijn eigen racefiets. En ja, dat maakte hem wel een beetje moe.

Na vertrek uit Londen fietste Joel richting het Kanaal, om vervolgens vanuit het Franse Calais door te peddelen naar Zevenaar. Op de derde dag legde hij de grootste afstand af; 152 kilometer in totaal. "Elke vijf mijl voel je je alsof je iets hebt bereikt. En als je dat volhoudt, dan kun je doorgaan", zegt de 12-jarige Brit.

'Op mijn zesde wilde ik al'

Fietsen naar opa en opa in Nederland, dat idee zat er bij deze jongeman al vroeg in. "Op mijn zesde vroeg ik al aan mijn moeder of ik naar opa en oma mocht fietsen, maar zij zei toen dat ik vijftien moest zijn. Nu ben ik twaalf en heb ik het nog een keer gevraagd, en nu mocht het."



Zijn ouders hielden hun zoon tijdens zijn tocht van 600 kilometer uiteraard goed in de smiezen. Bij aankomst wachtte hem applaus van zijn familie, inclusief opa en oma uiteraard. Moeder Valerie leerde Joel al op jonge leeftijd fietsen. "Maar het zit natuurlijk ook in zijn Nederlandse genen."

Had hij een waterfiets?? Of iets hij het Kanaal met een kano overgepeddeld? Met zijn fiets op een bagagedrager?

Het is een mysterieus verhaal....

