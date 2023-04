Dit is het insect van het jaar: de wc-motmug

De wc-motmug is verkozen tot insect van het jaar 2023. Dat is vandaag bekendgemaakt in natuurhistorisch museum Naturalis in Leiden. Het beestje won bij de tweede editie van de verkiezing met 34 procent van de stemmen van de in totaal vijf genomineerde insecten.Dat waren het goudoogje, de beverkever, de boskakkerlak en de gewone tweevleugel. Die vijf insecten zijn niet heel bekend bij het grote publiek. Met de verkiezing wil de organisatie dan ook juist deze diersoorten onder de aandacht brengen.De wc-motmug, de Clogmia albipunctata, is een klein insect. Het zijn wel muggen, maar ze steken niet en zuigen geen bloed.Het is de wc-motmug omdat hij vaak wordt gezien op de muur van de wc of de badkamer. Motmug wordt ie genoemd omdat hij lijkt op een klein vlindertje met een donzig lijf en prachtig behaarde vleugels.De wc-motmug is de opvolger van de waterschorpioen, een wants die het in 2022 tot het eerste insect van het jaar schopte. Van alle diersoorten behoort ongeveer driekwart tot de insecten. Nederland telt zo'n 20.000 soorten.De verkiezing is georganiseerd door Taxon Foundation, samen met EIS Kenniscentrum Insecten, de Nederlandse Entomologische Vereniging en Naturalis Biodiversity Center.