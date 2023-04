Blunder met oorlogsmonument: namen SS'ers en NSB'ers staan erop

Op een oorlogsmonument in Eindhoven staan 22 'foute' namen. Het gaat onder meer om NSB'ers en SS'ers, blijkt uit onderzoek van de Stichting 18 September. Die lichtte alle 1096 namen op het monument door.In 22 gevallen bleek het te gaan om namen van mensen die 'fout' waren in de Tweede Wereldoorlog, schrijft het Eindhovens Dagblad. Het gaat om 6 SS'ers, 3 NSB'ers en 13 mannen die in de oorlog in Duitse dienst waren.Daar hielden de fouten overigens niet op. Er staan ook namen van mensen op het monument die niet door de oorlog om het leven kwamen én er zijn mensen vergeten die wel op het monument hadden thuisgehoord.De Stichting 18 September heeft de gemeente op de hoogte gebracht. Die gaat er met ze over in gesprek. Het is op dit moment niet duidelijk of het monument zal worden aangepast.Het is niet voor het eerst dat fouten en 'foute' namen worden ontdekt op oorlogsmonumenten. In 2017 bleken er namen van SS'ers te staan op een monument in Voorburg. In maart vorig jaar bleek dat op een monument bij Fort de Bilt namen stonden van mensen die niet door de oorlog waren omgekomen. En afgelopen oktober werd een flinke spelfout ontdekt op een monument in het Gelderse Aalten.