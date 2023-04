Veel te dikke husky's in bewaring genomen: '50 kilo in plaats van 30'

Ze konden nauwelijks nog een poot voor de andere zetten. De Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (LID) heeft woensdag in Sittard-Geleen twee husky's met ernstig overgewicht in bewaring genomen.De LID spreekt van 'moddervette husky's'. De dieren wogen bijna vijftig kilo. "Dat is twintig kilo zwaarder dan een fitte poolhond", laat de inspectiedienst weten. Net zoals mensen hebben honden met een veel te hoog lichaamsgewicht een groot risico op ziektes zoals hart- en vaataandoeningen, diabetes en artritis. De eigenaar had vooraf een behandelplan opgelegd gekregen om de honden weer op een gezond gewicht te krijgen, maar hield zich daar niet aan.De LID heeft de honden na overleg met de rijksdienst RVO in bewaring genomen. Ze worden nu op een geheime opvanglocatie op dieet gezet. Alle kosten voor transport, opvang en het speciale ‘fitnessprogramma’ moeten door de baas worden betaald."Als de eigenaar er op staat, heeft hij nog een mogelijkheid om zijn husky’s terug te krijgen", aldus de LID. Hij moet daarvoor wel aan een aantal strenge voorwaarden voldoen. Zo moeten de honden weer fit en gezond zijn en moet het baasje aantonen dat hun huisadres schoon en veilig is. "In alle andere gevallen gaan de dieren niet terug en wordt gezocht naar een nieuw onderkomen voor de honden."