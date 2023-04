Dassen dragen stokje over: ooievaars gevaar voor treinverkeer

Het is de mens pas net gelukt om dassen onder het spoor vandaan te jagen en nu staat er alweer een nieuw dier klaar om de boel te verstieren. Dassen hebben het stokje overgedragen aan ooievaars, die voor een gevaarlijke situatie op het spoor tussen Hoogeveen en Meppel zorgen.De dieren zijn volop aan het broedseizoen begonnen en bouwen daarvoor een nest. Dat doen ze onder andere op bovenleidingsportalen boven het spoor. Net als de das is de ooievaar een beschermde diersoort, de enorme vogels wegjagen of het nest verplaatsen behoort daarom niet tot de oplossingen.Ze kiezen bewust voor dit soort locaties, zegt Wim van nee van STORK tegen RTL Nieuws. "Die palen vormen een perfecte basis voor de nesten. Ze hebben vrij uitzicht en er kunnen geen roofdieren of mensen bij."Het probleem speelt al langer en een concrete oplossing is er nog niet. Omdat het om veiligheid gaat, zou het nest theoretisch gezien verplaatst mogen worden. "Er moet dan volgens de wet een vervangende plek aangeboden worden, dus zou je een kunstnest moeten plaatsen. Maar ook daar moet je een plek voor hebben, en dat is vaak lastig."