Xtc-paashazen onderschept op Belgische luchthaven

De Belgische douane heeft in een partij paashaasjes drugs aangetroffen. Het gaat om pure MDMA, de grondstof voor de populaire partydrug xtc. De paashazen waren onderweg naar Hongkong, maar werden onderschept op de luchthaven van Brussel.De paashazen wogen 1 tot 2 kilo per stuk, zegt douanier Pol Meuleneire tegen persbureau AFP. Eén haasje zou daarmee goed zijn voor zeker 6000 xtc-pillen. En één pilletje kost al snel 5 euro. Daarmee is er een flinke lading onderschept, zegt Meuleneire.Het moest erop lijken dat de paashaasjes van chocolade zouden zijn. België is een populair chocoladeland, maar toch vielen de haasjes op. Een speciale handscanner werd tegen de haasjes aangezet en gaf een alarm: 'Pas op, MDMA', stond er.Meuleneire, die over een paar maanden met pensioen gaat na 43 jaar bij de Belgische douane, vertelde AFP dat hij aan het begin van zijn carrière nog opgewonden was toen hij 10 gram cannabis in een brief aantrof.Nu België meer en meer naam maakt als knooppunt van de drugshandel, kijkt hij van een paar MDMA-paashaasjes niet meer op. Want Antwerpen streeft Rotterdam al voorbij als belangrijkste invoerhaven voor cocaïne uit Latijns-Amerika. En ook synthetische drugs als xtc worden steeds vaker via België verhandeld.De drugs worden vaak gemaakt in labs in boerenschuren en loodsen op het Nederlandse en Belgische platteland. Klanten van over de hele wereld bestellen online, waarna ze op de post gaan.