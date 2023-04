Bejaarde Italiaan is 4.000 euro verschuldigd na jarenlang ontwijken van snelwegtol

Een 80-jarige Italiaanse man met de bijnaam ‘Nonno Sprint’ (‘Grootvader Sprint’) riskeert een proces nadat hij 4.000 euro aan snelwegtol heeft ontweken door jarenlang mee met zijn voorligger onder de geheven slagboom te glippen.



In zijn Fiat Punto reed de man, genaamd Mario, twee jaar lang op de Italiaanse tolsnelwegen zonder ook maar één euro te betalen. Hij vond naar eigen zeggen dat de heffingen te duur zijn en de prijs-kwaliteitverhouding te wensen overlaat, aldus de Italiaanse krant Corriere della Sera.



Mario, die in een bejaardentehuis in Fiuggi (Lazio) woont, omzeilde de tol door dicht op zijn voorligger te rijden, op de rijstrook die voorbehouden is voor klanten van de prepaid Telepass. Hij glipte snel mee met zijn voorligger – die wel braaf betaalde – voordat de slagboom omlaag ging. De bejaarde man gebruikte dezelfde tactiek bij afritten van snelwegen.



Hij viel uiteindelijk door de mand toen medewerkers van het snelwegbedrijf Autostrade de Fiat Punto opmerkten op bewakingsbeelden en naar Mario konden herleiden. De man riskeert nu een proces wegens fraude, tenzij hij de verschuldigde 4000 euro neertelt. Maar dat weigert hij. «Ik betaal niet», zei hij naar verluidt tegen zijn advocaat. «De snelweg is een openbare dienst, ze mogen geen tol heffen. Bovendien zijn de tarieven te hoog voor de geboden dienst.»



Volgens Corriere della Sera ging Mario ‘s nachts op pad met zijn auto omdat hij zich verveelde in het bejaardentehuis.

Reacties

11-04-2023 15:03:59 BatFish

Oudgediende



WMRindex: 7.477

OTindex: 22.142

Sja als opa zich verveelt, moet hij toch meebetalen aan het onderhoud van de weg.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: