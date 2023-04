Vrouw beseft dat achterwerk zichtbaar is nadat ze kinderen naar school doet: «Het spijt me!»

Een Britse moeder ontdekte onlangs met het schaamrood op de wangen dat haar legging zo hard doorscheen dat haar poep te zien was. En ze kwam net van de school van haar kinderen…Een kledingblunder kan iedereen weleens overkomen, maar idealiter gebeurt dat niet wanneer je je kinderen gaat afzetten aan de schoolpoort. Daar wemelt het immers van de mama’s en papa’s die je dagelijks ziet én nog wel een tijdje onder ogen zal blijven komen.Ene Emma maakte net dát onlangs mee. Ze opteerde voor een zwarte legging, maar wist niet dat die behoorlijk transparant was. Bovendien droeg ze er een string onder, dus je kan je voorstellen dat ze aan de schoolpoort meer aandacht trok dan ze ooit gewild heeft. «Ik wil me verontschuldigen bij alle mama’s, papa’s en kinderen die mijn achterwerk gezien hebben deze morgen. Hoe kon ik nu zó naar buiten gaan?!», zucht ze op TikTok.Al bijna 100.000 TikTok-kijkers zijn getuige van haar oepsmomentje, al zien ze de humor er wel van in. «Iets zegt me dat de papa’s dat absoluut niet erg vonden», «Zulken dingen gebeuren nu eenmaal», en «Hahaha, hilarisch!», wordt er gereageerd.Een enkeling vindt het bedenkelijk dat ze zich er wel voor schaamt, maar er dan wel mee uitpakt op TikTok. In een tweede video pareert Emma die kritiek. «Er is de grappige en de gênante kant. Ik schaam me er hier niet voor omdat ik jullie niet ken en nooit zal zien, in tegenstelling tot de mama’s en papa’s die ik elke morgen aan de schoolpoort zie. Gelukkig zien zij de luchtige kant er wél van», klinkt het.