Tesla in verlegenheid: privébeelden klanten jarenlang gedeeld

Tesla-medewerkers stuurden elkaar tussen 2019 en 2022 videootjes die werden opgenomen door de camera's rondom de auto die de omgeving filmen. Dat onthult Reuters. Het persbureau sprak meerdere ex-werknemers van Tesla.



De video's, opgenomen via de Sentry Mode, werden online gedeeld. Het gaat om beelden van verschrikkelijke verkeersongelukken, maar ook van gewoonweg gênante opnames, bijvoorbeeld van een naakte man die in zijn eigen garage bij zijn auto loopt.



'We konden in de garages van mensen en hun privé-eigendommen kijken', vertelt een voormalige werknemer tegen Reuters. 'Laten we zeggen dat als een Tesla-klant iets in zijn garage had dat bijzonder was, dan zou dat gedeeld kunnen worden.'



Sommige werknemers maakten zelfs memes van opgenomen video's en deelden deze later in privéchats. Na klachten van de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens (AP) staat de Sentry-modus standaard uit.



Het systeem is nog wel aan te zetten als de klant dat zelf wil, maar dan waarschuwt de auto met lichtsignalen dat er opnames worden gemaakt. Het bedrijf zegt dat die video's versleuteld zijn en zij er niets mee kunnen.

