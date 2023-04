Paus Franciscus: “Seks is iets moois”

Paus Franciscus sprak meet een aantal jongeren voor een documentaire te zien op Disney. De jongeren mochten alles vragen. Uiteraard vroegen ze dus ook naar seks. "Wij christenen hebben niet altijd een volwassen houding ten opzichte van seks gehad. En toch is seks één van de mooiste dingen die God ons heeft gegeven. Ons seksueel uiten, is een rijkdom. Seks is iets moois."



Franciscus heeft het ook over transgenders en mensen uit de LGBTQ+-gemeenschap. En hij bevestigt zijn steun voor hen: "Ieder mens is een kind van God, iedereen. God wijst niemand af. En dat zouden geestelijken in de katholieke kerk ook moeten weten en zo moeten handelen. Ik heb niet het recht om iemand uit de Kerk te gooien. De Kerk mag haar deuren voor niemand sluiten."

10-04-2023 10:25:42 Mamsie

Hoe komt de man aan zijn wijsheid hierover??. Hoe komt de man aan zijn wijsheid hierover??.

10-04-2023 12:23:41 allone

Het is sowieso niet wijs om de deuren van de kerk te sluiten als er al bijna niemand naar binnen komt

