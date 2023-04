Paaspakket zonder uitleg: Mijn man had de bloembollen al in zijn mond

Post voor het personeel van de Koninklijke Marine. Zij ontvingen deze week een paaspakket gevuld met negen kleurrijke bollen op de deurmat. Die zagen er alleen nét iets te eetbaar uit, zo blijkt. Verschillende (partners van) mariniers hadden de bollen al in hun mond toen ze ontdekten dat ze gevuld zijn met klei en zaad. "Er zat geen uitleg bij."Marineofficier John Lapré kreeg gisteren een pakketje via de post. Het bleek een paaspresentje van zijn werkgever met negen bollen erin. Daarbij zat een kaartje waarin mariniers worden bedankt voor hun loyaliteit en inzet."Ik heb het doosje opengeklapt en op tafel gezet, met het kaartje erbij, zodat mijn man het kon lezen", vertelt Lapré aan Editie NL. "Even later zat ik op de bank en zag ik mijn man ineens boven de prullenbak hangen terwijl hij die bollen uitspuugde. Hij zei: 'joh, wat zijn dit voor dingen?' Hij vond ze echt heel vies."Wat zijn partner nog niet wist, was dat hij bolletjes van klei, grond en zaden aan het eten was. Deze zogenoemde 'flower bombs' hoef je niet te planten, maar leg je boven op de aarde. Een beetje besproeiing of regen is zou genoeg moeten zijn om er bloemen uit te laten groeien. "Dat was alleen niet duidelijk, want er zat geen beschrijving bij van wat het was. Ook op de doos stond niks."Hij is niet de enige die zich erin vergiste. Zo ook twitteraar Edith, wiens man hetzelfde pakket kreeg. "Een soort klei balletjes. We dachten dat we het konden eten, maar nee. Wat het wel zijn? Geen beschrijving. Iemand een idee?"Ook de Koninklijke Marine kwam blijkbaar tot de ontdekking dat de omschrijving ontbrak. "Ze hebben er nog een mail over gestuurd", zegt John Lapré. Hij leest voor: "Tot mijn spijt heeft de fabrikant de gebruiksaanwijzing niet bijgevoegd." Daarbij zat een bijlage met een uitgebreide uitleg over de bollen.Lapré moest hard lachen om de actie van zijn man. "Hij heeft zelf wel even flink zijn mond gespoeld."