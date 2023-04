Geweldpleger niet veel ouder dan 11 jaar dreigt 12-jarige met mes in Lelystad

Een angstige middag eindigde voor een 12-jarige scholier in Lelystad met flinke hoofdpijn. De politie is nu naarstig op zoek naar de piepjonge dader van de mishandeling, die ook nog eens dreigde met een mes. ,,Helaas komen dit soort dingen vaker voor hier.”



Het incident vond plaats op dinsdag 28 maart op het plein van basisschool De Brink, waar het slachtoffer en de dader een onaangename woordenwisseling hebben. De 12-jarige fietst vervolgens met een aantal vrienden richting huis, maar wordt achterhaald door zijn belager, die hem een forse klap op zijn hoofd geeft.



Het slachtoffer ontkomt en vlucht richting de Albert Heijn aan De Horst. Daar ontstaat opnieuw een conflict, waarbij de dader dreigt met neersteken. ,,Dat mes is niet in zijn geheel getoond, maar wel iets dat leek op een deel ervan’’, zegt wijkagent Jurion Veenstra.



De dader is volgens hem niet veel ouder dan 11 jaar. ,,We zijn bezig met onderzoek. We hebben al de nodige info, maar getuigen zijn welkom.’’



De wijkagent ziet tot zijn leedwezen dat dit soort incidenten niet meer zeldzaam is. Landelijk gezien neemt het aantal jongeren met messen – en het aantal incidenten waarbij ze zijn betrokken – alleen maar toe.



,,Het gebeurt vaker in mijn wijk, maar ook in de rest van Lelystad. Soms met wapen (vaak messen) maar soms ook niet.’’

Reacties

09-04-2023 18:11:43 Emmo

Stamgast



Dat kinderen van die leeftijd plukharen is vrij normaal. Maar dit is geen plukharen meer.

09-04-2023 18:15:59 allone

Oudgediende



Niet veel ouder dan 11 jaar? Ook 12 jaar misschien?

Gevaarlijk jochie.

09-04-2023 19:16:51 De Paus

Oudgediende



S Ik heb goed nieuws. Ik besprak dit geval met mijn Maffia-vrienden en die hebben een leuk baantje voor die knul. Ja, ze zien wel wat in hem.

