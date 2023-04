Britse postdienst zegt sorry voor 1 aprilgrap over hoger salaris

Medewerkers van de Britse Royal Mail konden hun geluk niet op toen ze vorige week hoorden dat hun salarissen zouden worden verhoogd. Dat werd althans vermeld op een poster die was opgehangen in een postkantoor in Gloucester. Het bleek te gaan om een 1 aprilgrap. De postdienst heeft inmiddels excuses aangeboden voor het incident.



Volgens de poster, die gericht was aan medewerkers van het Royal Mail-departement in Gloucester, was er een akkoord bereikt met de vakbonden over een salarisverhoging van 11 procent. Daarnaast zou deze verhoging met terugwerkende kracht worden uitgekeerd vanaf april 2022.



Een woordvoerder van Royal Mail noemt de grap "misplaatst" in gesprek met Sky News. De medewerkers van Royal Mail hebben de afgelopen periode meermaals gestaakt vanwege onenigheid over de salarissen. De vakbond voor de communicatiesector, CWU, is furieus. "Er zijn honderden mensen van Royal Mail op straat gezet voor minder dan deze grap", meldt een woordvoerder.

Dit is inderdaad geen goede grap, hoe komen ze erop dat dit leuk zou kunnen zijn? Dan heb je wel een zieke geest.

Britse humor schijnt wel op een zeer laag peil te staan.

Britse humor schijnt wel op een zeer laag peil te staan.

Gevolg van de Brexit?

