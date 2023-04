6 schadelijke dingen die ouders tegen hun kinderen zeggen zonder het te beseffen

Als ouders hopen we allemaal onze kinderen op te voeden tot gelukkige en zelfverzekerde volwassenen. Maar soms kunnen we onbedoeld dingen zeggen die psychologische schade kunnen aanrichten en de groei van ons kind belemmeren. In dit artikel zullen we een aantal van deze schadelijke uitspraken bespreken en hoe we als ouders beter kunnen communiceren met onze kinderen.



"Je bent zo lui!"

Een uitspraak als deze kan ervoor zorgen dat een kind zichzelf als lui gaat zien en dit als een deel van hun identiteit gaat beschouwen. In plaats daarvan kunnen ouders beter specifiek benoemen welk gedrag ze willen veranderen, zoals het opruimen van de kamer of het maken van huiswerk.



"Je bent niet zo slim als je broer/zus."

Vergelijkingen maken tussen kinderen kan de ontwikkeling van hun zelfvertrouwen belemmeren. Elk kind is uniek en heeft zijn eigen sterke punten. Ouders kunnen beter de nadruk leggen op het ontwikkelen van individuele vaardigheden en talenten.



"Stop met huilen!"

Kinderen hebben emoties en moeten de ruimte krijgen om deze te uiten. Het onderdrukken van emoties kan leiden tot een gebrek aan emotionele intelligentie en problemen met het omgaan met emoties op latere leeftijd. Ouders kunnen beter begrip tonen voor de emoties van hun kind en hen helpen om gezonde manieren te vinden om deze te uiten.



"Ik ben teleurgesteld in jou."

Deze uitspraak kan ertoe leiden dat kinderen bang worden om fouten te maken en risico's te nemen, uit angst om hun ouders teleur te stellen. In plaats daarvan kunnen ouders beter benadrukken dat fouten maken menselijk is en dat het belangrijk is om te leren van onze fouten.



"Ik kan het beter zelf doen."

Door deze uitspraak te gebruiken, kunnen kinderen het gevoel krijgen dat ze niet capabel zijn en niet in staat zijn om taken uit te voeren. Ouders kunnen beter hun kinderen aanmoedigen om te leren door te doen en hen stap voor stap te begeleiden bij het uitvoeren van taken.



"Waarom kan je niet meer zijn zoals [naam van een ander kind]?"

Deze uitspraak kan leiden tot gevoelens van onzekerheid en minderwaardigheid bij kinderen. In plaats daarvan kunnen ouders beter benadrukken wat hun kind al goed doet en hen aanmoedigen om hun eigen persoonlijkheid en talenten te omarmen.



"Je maakt me boos."

Door deze uitspraak te gebruiken, kan de verantwoordelijkheid voor de emoties van de ouder bij het kind worden gelegd. In plaats daarvan kunnen ouders beter benadrukken dat ze de acties van het kind niet goedkeuren en samenwerken om oplossingen te vinden.

Reacties

09-04-2023 13:38:03

Oudgediende



WMRindex: 48.566

OTindex: 85.223

Opvoedcursus voor ouders?!

09-04-2023 14:50:00

Oudgediende



WMRindex: 5.274

OTindex: 6.319

van een aantal van deze uitspraken vind ik wel zeker dat je ze tegen een kind mag zeggen. wél met uitleg. mijn kind mag best weten dat ik van sommige dingen boos kan worden.



vergelijken met andere(n/kinderen) is volgens mij alleen goed als je het bekijkt als "dat kind is goed in [iets] maar jij bent juist weer goed in [iets anders]"



maar bovenal gaat het er volgens mij om hoe je iets brengt. bepaalde dingen nooit meer mogen zeggen is wel weer heel rigoureus

09-04-2023 15:10:02

Stamgast



WMRindex: 61.095

OTindex: 28.180

) @MIADIA : De beste stuurlui staan aan wal (zijn met pensioen

