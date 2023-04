Dodelijke cobra in cockpit dwingt Zuid-Afrikaanse piloot tot noodlanding

Kilometers hoog in de lucht erachter komen dat een dodelijke cobra met je meereist in de cockpit: het gebeurde de Zuid-Afrikaanse piloot Rudolph Erasmus deze week. In de spannende momenten daarna moest hij met zijn kleine toestel een noodlanding maken om zichzelf en zijn passagiers veilig te stellen.



Het ging waarschijnlijk om de Kaapse cobra, een van de dodelijkste cobra's in Zuid-Afrika. Erasmus vloog van Bloemfontein naar Pretoria. Totdat hij ineens iets kouds op zijn rug voelde. In eerste instantie dacht hij dat dat zijn fles water was, zegt hij tegen de BBC.



"Eerlijk gezegd voelde het alsof ik niet doorhad wat er nu echt gebeurde", zegt de piloot. "Ik voelde een koud gevoel steeds verder omhoog kruipen, maar ik dacht dat ik mijn fles water misschien niet goed had gesloten en dat er wat druppels over mijn rug liepen."



"Maar toen ik naar links draaide en naar beneden, zag ik de cobra ineens. Hij trok zijn kop in onder mijn stoel." Op dat moment besloot de piloot direct een noodlanding te maken.



Als je gebeten wordt door een Kaapse cobra kan dit in sommige gevallen al na een halfuur de dood tot gevolg hebben. Om zijn vier passagiers niet bang te maken, zei hij in eerste instantie niet wat er precies aan de hand was. "Ik probeerde zo kalm mogelijk te zeggen dat we een extra 'ongewenste' passagier hadden."



Uiteindelijk vertelde Erasmus het zijn passagiers toch. "Ik was bang dat de slang zich zou verplaatsen en paniek zou veroorzaken, dus ik zei ze dat er een slang onder mijn stoel zat en dat we zouden proberen zo snel mogelijk te landen. Op dat moment kon je een speld horen vallen, iedereen was er stil van."



Uiteindelijk maakte het vliegtuig een veilige noodlanding in Welkom, halverwege de geplande vlucht. De slang is niet gepakt: nadat het vliegtuig was geland, kwamen speciale medewerkers om de slang te vangen, maar het dier bleek spoorloos.

Spoorloos? Was hij er ueberhaupt geweest dan?

