In oktober is Poetins leger verslagen, want dan zijn de tanks op

Marcus Keupp, Duitse publicist en politicoloog en expert op het gebeid van defensie, voorspelt in de Neue Züricher Zeitung dat het Russische leger uiterlijk in oktober verslagen zal zijn. Hij baseert zijn voorspelling op verschillende factoren. De economie stort verder in, de tanks zijn in oktober allemaal vernietigd en de mensen worden schaars



Allereerst betoogt Keupp dat Rusland in de afgelopen jaren economisch en militair verzwakt is. De economie van Rusland is sterk afhankelijk van de export van olie en gas en de prijzen hiervan zijn de afgelopen jaren gedaald. Bovendien heeft de coronapandemie de economie van Rusland verder verzwakt. Daarnaast heeft Rusland in de afgelopen jaren veel geld uitgegeven aan het moderniseren van zijn leger, maar volgens Keupp heeft dit niet geleid tot de gewenste resultaten. Het leger is volgens hem nog steeds niet in staat om moderne oorlogsvoering te voeren.



Ten tweede betoogt Keupp dat Oekraïne juist versterkt is in de afgelopen jaren. Het land heeft militaire hulp gekregen van de Verenigde Staten en Europa en heeft zelf geïnvesteerd in zijn leger. Hierdoor is Oekraïne volgens Keupp beter voorbereid op een oorlog dan Rusland.



Hij komt tot de conclusie dat het in oktober afgelopen is aan de hand van berekeningen op basis van het aantal resterende gevechtstanks. Volgens schattingen van militaire experten beschikte Rusland aan het begin van de oorlog over 2.900 inzetbare gevechtstanks. Keupp vult die berekeningen aan met inzichten van het Oryx Collective, dat op basis van visuele bewijzen de verliezen aan Oekraïense en Russische zijde inschat.



“Het Russische leger heeft inmiddels 1.845 gevechtstanks verloren. Dat zijn er ongeveer vijf per dag”, becijfert Keupp. “De resterende reserve van 1.055 tanks zal dus maximaal nog iets meer dan 200 oorlogsdagen meegaan.”



Dan is het eind oktober. En volgens hem is die berekening “nog conservatief”, zo legt hij uit aan de Zwitserse krant ‘NZZ’.



Keupp verwacht dat de Verenigde Staten en Europa Oekraïne militair zullen ondersteunen en dat dit een beslissende factor zal zijn in de oorlog. Hij verwacht dat de steun van het Westen ervoor zal zorgen dat Rusland niet in staat zal zijn om Oekraïne te verslaan en dat de oorlog uiteindelijk zal eindigen in een overwinning voor Oekraïne.



Keupp is van mening dat Rusland zich in een gevaarlijke positie bevindt. Hij verwacht dat het verlies van de oorlog negatieve gevolgen zal hebben voor de binnenlandse politiek van Rusland en de positie van president Putin. Het verlies van de oorlog kan volgens hem leiden tot onrust onder de bevolking en een afname van de populariteit van Putin.

Reacties

08-04-2023 14:18:49 Emmo

Stamgast



WMRindex: 61.077

OTindex: 28.179

Ik helpt 't ze hopen. Alleen jammer van de mensen die in de tussentijd nog sneuvelen.

08-04-2023 15:09:35 omabep

Oudgediende



WMRindex: 10.150

OTindex: 3.181





Verschrikkelijk dat dit mannetje zijn ongelijk niet wil inzien. @Emmo : Of misschien de rest van hun leven kreupel zijn.Verschrikkelijk dat dit mannetje zijn ongelijk niet wil inzien.

08-04-2023 15:10:41 Sjaak

Moderator



WMRindex: 20.942

OTindex: 47.948

Er sneuvelen dagelijks zo'n 800 Russen. In totaal al 200.000 mannen.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: