Episcopale kerk opnieuw in opspraak wegens wapensmokkel.

Het onderzoek door de Gerechtelijke Politie (DCPJ) naar de illegale invoer van wapens en munitie door de Episcopale Kerk van Haïti heeft de breinen aan het licht gebracht van deze lucratieve handel, de toegangshavens en de contacten met de bendes, waaronder die van Village-de-Dieu en "Kraze Baryè" van Vitelhomme Innocent, vernam Le Nouvelliste van bronnen dicht bij het onderzoek, donderdag 23 maart 2023.

De arrestatie op 15 juli 2022 van Gina Jean Louis Rolls, de "makelaar" die de containers in ontvangst zou nemen, onthulde dat ze al enkele jaren voor de Episcopale Kerk van Haïti werkte en dat het pater Frantz Cole is, diocesaan uitvoerend secretaris van de EEH, die contact met haar had opgenomen.

Na verschillende BAFE-uitnodigingen te hebben geweigerd, werd pater Frantz Cole, alias Fanfan, op 17 augustus 2022 na zijn verhoor gearresteerd. Pater Frantz Cole, diocesaan uitvoerend secretaris van de Episcopale Kerk, was in hoge mate betrokken bij het misbruik van de douanefaciliteiten van de Episcopale Kerk om illegaal wapens en munitie het Haïtiaanse grondgebied binnen te smokkelen.

Volgens dit BAFE-onderzoeksrapport heeft pater Frantz Cole verschillende bankrekeningen in Haïti en in het buitenland. Hij heeft een grote som geld op een van de rekeningen staan. Hij bezit ook andere bezittingen, waaronder huizen, leerde Le Nouvelliste. Aan de andere kant blijkt uit bewijs dat pater Frantz Cole elke maand ongeveer 300.000 gourdes ontving van het Haïtiaanse parlement. De arrestatie van Jean Gilles Jean Mary, accountant van de Episcopale Kerk van Haïti,accountant van de Episcopale Kerk van Haïti, op 22 augustus 2022, resulteerde in het verkrijgen van verschillende documenten van 2017 tot 2021 die toestemming gaven voor uitbetalingen van geld van de rekening van de Kerk aan een internationale smokkelaar genaamd Sikhumbuzo Vundla, een Zimbabwaan, hoofd operaties van de Episcopale Kerk. Uit het BAFE-onderzoek blijkt dat er meerdere banktransacties zijn uitgevoerd op de rekening van deze internationale wapenhandelaar. Elk van de transacties is een aanbetaling van minimaal 30.000 dollar. Volgens onze bronnen kon de Episcopale Kerk van Haïti het doel van deze stortingen op Vundla's rekening niet rechtvaardigen.

Tijdens hun hoorzitting gaven functionarissen van de Episcopale Kerk van Haïti aan dat Sikhumbuzo Vundla in 2018 was ontslagen en dat de instelling geen relatie meer met hem had. Tijdens een huiszoeking van een plaats waar Vundla zich had verstopt, ontdekten de onderzoekers echter verschillende douanevrijstellingsdocumenten, papieren met het briefhoofd van de Episcopale Kerk van Haïti, en ook het voertuig dat hij gebruikt en dat op naam van de genoemde kerk staat geregistreerd.

