Totaal uitgeleefde eengezinswoning met 18 bewoners ontruimd: overal in huis lagen baby's te slapen

Een woning met drie slaapkamers die gedeeld wordt door maar liefst achttien familieleden. Het gebeurde in Huizen, waar deze sterk vervuilde woning na een lange periode van overlast is ontruimd.

‘Op de zolder is een slaapkamer gebouwd en op de voorzolder, bij de trap liggen ook matrassen. Overal in huis liggen baby’s te slapen, in kinderwagens en op matrassen’, schrijft de wijkagent in augustus aan De Alliantie.



Buren ervaren al lange tijd overlast van de familie, schrijft de Telegraaf. Volgens de wijkagent is de woning werkelijk totaal uitgeleefd. “De houten trappen bevatten grotendeels geen tapijttegels meer. Alles is vies en kapot.” Ook ligt er veel afval in de voor- en achtertuin.



In 2019 schreven de moeder, haar man en dochter zich in op het adres van de woning. Een paar maanden later kwamen twee zoons en een zoon met zijn gezin er bij. In november schrijven nog eens acht mensen zich in op het adres.



De jongste zoon erkende de aantijgingen bij de voorzieningenrechter: “We zijn aan het werk, maar er is woningnood. Ook proberen we meer inkomsten te genereren zodat enkelen naar een andere woning kunnen verhuizen. Waar moeten we anders terecht?”



Volgens de rechter betekent dat niet dat er zo veel mensen in het huis mogen wonen. Daarom krijgen ze zes weken de tijd om de woning te verlaten. Volgens de rechter ondernam De Alliantie voldoende voordat het een verzoek te ontruiming indiende. Zo heeft de corporatie meermaals gevraagd om een beperking van de overlast. Dat leidde nauwelijks tot verbeteringen.



De rechter oordeelt dat de hoofdhuurder zich niet aan de huurovereenkomst hield door daar met zo veel mensen te wonen. De familie vroeg nog om uitstel, zodat ze een onderkomen kunnen vinden.

