Politie houdt man (44) aan die neppe barcodes op drinkblikjes plakt om statiegeld te cashen

Een 44-jarige man dacht een makkelijke buit te kunnen scoren door barcodes op blikjes te plakken en er statiegeld mee binnen te harken. Helaas voor hem werkte dat niet helemaal; hij is aangehouden voor oplichting.



,,Normaal wordt creativiteit beloond, maar niet in dit geval’’, schrijft de politie na de poging van de 44-jarige Dordtenaar. Er zit sinds 1 april statiegeld op drinkblik, maar de man dacht winst te maken op oude blikjes waar nog helemaal geen statiegeld op zat. Het knip -en plakwerk was erg creatief, maar leverde in een Dordtse supermarkt geen geld, maar wel een aanhouding op.

Reacties

07-04-2023 18:47:56 omabep

Oudgediende



WMRindex: 10.148

OTindex: 3.181





Ik sta vaak te kijken hoe mensen iets eenvoudigs bedenken waar ik alleen op kom als het al is beschreven. Ach, het was te proberen.Ik sta vaak te kijken hoe mensen iets eenvoudigs bedenken waar ik alleen op kom als het al is beschreven.

07-04-2023 19:50:08 allone

Oudgediende



WMRindex: 48.553

OTindex: 85.179

Nogal onzinnig.. stel hij had 100 blikjes.. dan krijgt hij 15 euro.. als het zou lukken.. nu krijgt hij waarschijnlijk een boete.. van meer dan 15 euro

07-04-2023 20:29:09 De Paus

Oudgediende



WMRindex: 13.127

OTindex: 18.949

S met u zijn, zo wandel ik dan weer snel de winkel uit. Ik winkel altijd proletarisch. Ik zeg dan in zo'n winkel: Even de ogen dicht doen voor het gebed. Nou en als ze dat dan doen, stop ik gauw wat artikelen onder mijn pausjurk. Moge Godmet u zijn, zo wandel ik dan weer snel de winkel uit.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: