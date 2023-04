Wolfhond en andere dieren gevonden in Rotterdamse loods zonder licht, water of eten

In een loods in een Rotterdamse woonwijk zijn meerdere dieren gevonden die daar in totale isolatie werden gehouden. De verwaarloosde dieren hadden weinig tot geen licht, eten of drinken. Buurtbewoners hadden de inspectiedienst gewaarschuwd, omdat ze 's nachts een wolf hoorden huilen.



De dieren werden vorige week al gevonden, maar de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (LID) komt er nu pas mee naar buiten. De dienst vertelt dat de loods erg naar ammoniak stonk. Dit komt omdat de urine van de dieren niet goed of helemaal niet werd afgevoerd.



Inspecteurs vonden in een kennel een kruising tussen een wolf en een hond. Het dier zat daar in totale isolatie "zonder enige vorm van verlichting, ventilatie, water of voedsel", zegt de Inspectiedienst. "Het dier bleek slechtziend en vertoonde zeer angstig en stereotiep gedrag, hoogstwaarschijnlijk door de eenzame opsluiting."



In dezelfde loods maar in een andere ruimte zaten ook twee angstige Bengaalse katten in een ren, die vol lag met ontlasting en urine. Ook hier was nauwelijks licht, geen voedsel en een "minimale hoeveelheid vervuild water" aanwezig. Inspecteurs vonden verderop nog twee honden die ver van elkaar in zwaar vervuilde kennels zaten. "Een van de viervoeters was gehuisvest achter een muur en een hoog hek. Het angstige dier had wonden en doorligplekken en beschikte niet over water of voedsel."



Alle dieren zijn door de Inspectiedienst in beslag genomen en ondergebracht op geheime opvanglocaties, waar ze nu verzorgd worden. De eigenaar heeft een boete gekregen en het Openbaar Ministerie bedenkt nu of er nog meer stappen tegen hem worden ondernomen. De man heeft afstand gedaan van de dieren en daarom verwacht de Inspectiedienst dat ze na een resocialisatietraject snel herplaatst kunnen worden.

