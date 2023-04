Tesla’s Safety Score bepaalt hoogte van autoverzekering: ‘s Nachts op pad? Dan veel meer betalen

Als Tesla-rijder word je constant op de vingers gekeken. Onvoorstelbaar veel data worden opgeslagen en kunnen op een later moment tegen je worden gebruikt. Zo stijgt de prijs van je autoverzekering in Amerika als je te hard remt, te snel een bocht neemt of 's nachts rijdt.



In Arizona, Californië, Illinois, Ohio en Texas is het als Tesla-rijder mogelijk om een autoverzekering bij het bedrijf zelf af te sluiten. Musk en co hebben hun surveillancesoftware Safety Score afgelopen week vernieuwd. De 2.0-versie houdt je rijgedrag op vijf punten in de gaten: hard remmen, agressief bochten pakken, gevaarlijk volgen, geforceerde ingrepen van de autopilot en 's nachts rijden (tussen 22.00u en 04.00u).



Uit het algoritme komt een cijfer tussen 0 en 100 rollen, waarbij de meeste mensen boven de 80 uit zullen komen. Een klant reed eenmaal in de nacht terug van het vliegveld en mag nu 30 dollar meer per maand betalen aan verzekeringskosten, laat hij zien op Twitter.



Saillant detail is dat dataverzamelaar en multimiljardair Elon Musk zowel ceo van Twitter als van Tesla is. Andere verzekeraars zullen hun vingers aflikken bij de gedachte aan het verwerken van soortgelijke data(pakketten).

Reacties

07-04-2023 08:11:11 allone

Oudgediende



WMRindex: 48.544

OTindex: 85.163

's Nachts rijden is gevaarlijk, omdat er dan minder verkeer op de weg is?

07-04-2023 08:53:38 Emmo

Stamgast



WMRindex: 61.037

OTindex: 28.179



Ik stond er van versteld hoe onzeker sommigen rijden, alsof ze absoluut niets zien. Met nachtblindheid in het donker rijden is levensgevaarlijk. @allone : Afgelopen winter heb ik veel met de dierenambulance in het donker op de weg gezeten. Voorheen reed ik maar weinig in het donker.Ik stond er van versteld hoe onzeker sommigen rijden, alsof ze absoluut niets zien. Met nachtblindheid in het donker rijden is levensgevaarlijk.

07-04-2023 09:05:38 allone

Oudgediende



WMRindex: 48.544

OTindex: 85.163



.. maar als je nu goede ogen hebt?! @Emmo : inderdaad, da's waar, met nachtblindheid in het donker rijden is levensgevaarlijk.... maar als je nu goede ogen hebt?!

07-04-2023 09:08:05 BatFish

Oudgediende



WMRindex: 7.475

OTindex: 22.125

's nacht zijn er misschien meer dronken idioten op de weg?

07-04-2023 09:16:56 Emmo

Stamgast



WMRindex: 61.037

OTindex: 28.179

@allone :

.. maar als je nu goede ogen hebt?! Quote.. maar als je nu goede ogen hebt?! Dan kun je alsnog worden aangereden door iemand die verblind wordt door een lantaarnpaal.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: