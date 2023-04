Vermiste Amerikaanse kleuter (4) levend gered uit bos dankzij zijn hond

Een vierjarige jongen uit Atlantic City – wiens naam niet bekend is gemaakt – raakte samen met zijn hond verdwaald nadat hij woensdagavond wegliep van huis.

Dankzij de trouwe viervoeter – een zwarte labrador – is de jongen binnen een uur gevonden, bijna 800 meter van zijn huis vandaan.



De labrador blijkt geen seconde van de zijde van de kleuter te wijken. Tijdens de zoektocht hoort de politie de hond blaffen en ze gaan op het geluid af. Op emotionele bodycambeelden van de politie is te zien hoe ze de jongen vinden.



Hij huilt en roept: ‘Ik ben mijn schoen kwijt.’ De politie probeert de jongen gerust te stellen en verzekert hem dat ze zijn schoen voor hem zullen terugvinden.



Na iets meer dan een uur werd de jongen herenigd met zijn moeder. Het is niet bekend hoe het knulletje van huis kon weglopen. De kleuter verkeert in goede gezondheid.



Het is niet de eerste keer dat een vermist kind wordt geholpen door een trouwe hond. In Louisiana vonden twee kleine meisjes en hun golden retriever de weg naar huis terug nadat ze meer dan vier uur in het bos vermist waren. De autoriteiten noemen de hond in kwestie “een held.”

Reacties

06-04-2023 19:13:06 allone

Het dier volgde zijn natuur..



Jaja. Die helden tegenwoordig..Het dier volgde zijn natuur..

