Kinderboerderij-geitje geslacht: 'Plaats maken voor jonge dieren'

Stel je adopteert een geit bij de kinderboerderij of een dierenweide en plots wordt het dier zonder jouw weten geslacht. Het overkwam een echtpaar uit Alphen aan den Rijn. Volgens de Partij voor de Dieren staat dit voorbeeld niet op zichzelf en is het zelfs een verdienmodel voor veel kinderboerderijen.



Ron en Sylvia uit Alphen aan den Rijn adopteerden afgelopen zomer het zwarte dwerggeitje Egdib bij een lokaal dierenweitje in Woubrugge. "Vier keer per week bezochten we ons geitje en haar moeder. We waren écht weg van de diertjes", vertelt het echtpaar aan Editie NL. Totdat ze in februari plots waren verdwenen. "Niemand wist waar ze waren, maar ze konden toch niet zomaar verdwenen zijn?"



Het stel schakelde de hulp in van de organisatie Diervriendelijke Kinderboerderijen. Het oornummer van de geitjes werd gecontroleerd en daar kwam het verontrustende bericht uit aar voren dat de dieren geslacht waren. "Verschrikkelijk, we hadden de verwachting dat ze oud konden worden bij deze dierweide. Ze waren ook nog maar zo jong, Egdib was nog geen jaar oud. Als we dit hadden geweten hadden we deze dierenweide niet gesteund door ze te adopteren. Desnoods hadden we de geitjes overgenomen om te kijken of we ze ergens anders konden onderbrengen waar ze fijn oud konden worden."



Volgens Sandra van de Werd van Diervriendelijke Kinderboerderijen en het Comité Dierennoodhulp, gebeurt het heel vaak dat kinderboerderijdieren naar de slacht worden gebracht. "Op de kinderboerderij zie je vaak jonge geiten, lammetjes of konijnen. Dat is heel leuk en schattig, maar als je logisch nadenkt dan betekent het dat oudere dieren hiervoor plaats moeten maken, met als gevolg dat ze vaak naar de slacht gaan. Ik vind dit echt niet kunnen."



Er zou volgens haar veel meer openheid moeten worden gegeven door de kinderboerderijen. "Nu gaat het allemaal via de achterdeur en via handelaren. Maar kinderboerderijen zouden eigenlijk een bord moeten plaatsen waarop staat dat de dieren gefokt worden en dat de kans bestaat dat ze naar de slacht moeten."



Ze wil na het incident met geitje Egdib en haar moeder anderen waarschuwen alleen dieren te adopteren op een kinderboerderij waar de dieren oud kunnen worden.



Volgens de Partij voor de Dieren is de geheimzinnigheid over het lot van de dieren kenmerkend voor de sector. "Kinderboerderijen komen er niet graag voor uit maar het fokken van dieren, om ze na verloop van tijd te laten slachten, is een verdienmodel van de meeste kinderboerderijen", zegt Frank Wassenberg van de PvdD tegen Editie NL.



"Jonge dieren trekken altijd extra publiek, of dat nu lammetjes, biggetjes, geitjes, konijntjes of kuikens zijn. Maar jonge dieren worden ouder en daarmee worden ze een stuk minder aantrekkelijk voor de kinderboerderijen. Dat betekent in de praktijk enkele reis naar het slachthuis." De partij zou graag zien dat dieren die op een kinderboerderij worden geboren niet meer mogen eindigen als slachtvee.

Reacties

06-04-2023 15:32:12 allone

Oudgediende



WMRindex: 48.535

OTindex: 85.143

Ik had niet anders verwacht, ieder jaar jonge geitjes en dan verdwijnen de meeste weer. Waar zouden ze anders heen gaan dan naar de slacht?!

06-04-2023 15:34:01 allone

Oudgediende



WMRindex: 48.535

OTindex: 85.143



Het enige rare is dat deze geadopteerd waren. Er had inderdaad meer duidelijkheid moeten zijn

06-04-2023 16:01:00 omabep

Oudgediende



WMRindex: 10.146

OTindex: 3.181

Wij hebben hier geen kinderboerderij dus ik kan er niet over meepraten of het altijd jonge dieren zijn, maar als leek op dit gebied dacht ik hetzelfde als deze mensen, je adopteert een dier om het in leven te houden, je betaalt er toch voor!

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: