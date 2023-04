Baanbrekend profielwerkstuk van twee Friese scholieren helpt bij opsporing van longkanker

Scholieren Yahya Oufkir (17) en Ted de Reus (17) ontwikkelden voor hun profielwerkstuk een AI-programma waarmee longscans automatisch worden gecontroleerd op afwijkingen. Zo kan longkanker sneller worden ontdekt. Artsen zijn zeer enthousiast over het project.



“We hebben beiden familieleden die aan kanker zijn overleden. We wilden iets doen om het opsporingsproces voor kanker efficiënter te maken. Toen dachten we aan automatisering, wat weer nauw samenhangt met kunstmatige intelligentie”, zegt Oufkir tegen RTL Nieuws.



De scholieren klopten voor hun profielwerkstuk aan bij longarts Wouter van Geffen van het Medisch Centrum Leeuwarden. Hij was verbijsterd toen hij de geavanceerde software onder ogen kreeg: “Ik had gezegd dat wij een computerprogramma zoeken dat onderscheid kan maken tussen de gezonde cellen en de kankercellen. Maar een paar maanden later kwamen ze terug met een fantastisch werkend programma, wat ik in de verste verte niet had zien aankomen.”



“Ik denk dat als ik een computer-consultantbedrijf vraag om te bouwen wat zij hebben gedaan, dat ik twintig vergaderingen, veertig man sterk, miljoenen euro's en vijf jaar verder ben”, aldus Van Geffen. De AI-software gaat verder worden uitgewerkt. De hoop is dat het in de nabije toekomst gebruikt kan worden voor de opsporing van longkanker en andere ziekten.

