Vriendelijkste koeien die er zijn moeten weg uit Hunzebos in Odoorn.

Een achttal koeien moet verdwijnen uit het Hunzebos. Er zouden te veel klachten zijn van bange recreanten.„Het gaat om Herefords, de vriendelijkste koeien die er zijn.” Voorzitter Berber Ubbink van de Stichting Natuurlijk Odoorn is erg teleurgesteld. Ze moet de groep runderen op last van Staatsbosbeheer verwijderen. „Ze zeggen dat mensen bang zijn voor de koeien. Nou, op Facebook staan allemaal reacties van omwonenden die boos zijn dat deze koeien nu weg moeten. Die klachten zullen wel komen van mensen uit de Randstad, die nog nooit een rund hebben gezien. Ik ken die klachten in elk geval niet.”Stichting Natuurlijk Odoorn stelt zich ten doel natuur en landschap rondom Odoorn te bewaren. Daartoe laat zij landerijen begrazen door diverse schapenrassen en dus ook door koeien. „We hebben die koeien al tien jaar. Het gaat om zeven volwassen koeien en een pink. Plus wat kalfjes. We pachten dit bos van Staatsbosbeheer. Ik heb me wel verzet toen ik hoorde dat de koeien weg moeten”Herengezelschap hebben de dames momenteel niet. „We hebben er af en toe wel een stier bij lopen, maar die moet na verloop van tijd weg om inteelt te voorkomen. En zo’n stier is ook heel vriendelijk, hoor. Daarom hebben we juist voor dit ras gekozen. Weet je, ik loop regelmatig door de bergen in Zwitserland of Oostenrijk. Dan kom je regelmatig koeien tegen. Dat vind ik juist leuk.”Het is wel druk in het Hunzebos, met een nabijgelegen recreatiepark, zegt Ubbink. De koeien moeten half april weg uit het Hunzebos. Waar ze precies naar toe gaan, is nog niet helemaal duidelijk. „Misschien kan ik er twee of drie kwijt op het schapenpark achter Odoorn. Daar kunnen ze zich wat meer verschuilen en staan ze niet zo snel op een wandelpad.”Staatsbosbeheer was zondag nog niet in staat om te reageren.