Hendrik (87) brengt de krant nog rond: Ik ga door tot ik 100 ben

ARNHEM - Hendrik Tahapary is met zijn 87 jaar de oudste krantenbezorger van Nederland. Zes dagen per week staat hij om vier uur 's nachts op om de mensen in Arnhem-Zuid van een krantje te voorzien. En hij peinst er niet over om te stoppen: "Mijn doel is om de 100 te halen."Hendrik begon met zijn krantenwijk toen hij in 1997 met pensioen ging. Want thuis zitten, daar had Hendrik helemaal geen zin in. Hij werkte vroeger in het laboratorium van het ziekenhuis als medisch analist. Daar was hij er ook altijd vroeg bij. "Ik was als eerste in het lab om alle apparaten aan te zetten."Met vroeg opstaan heeft hij dan ook geen enkel probleem. Iedere nacht levert een busje een stapel kranten af bij zijn appartement. Nadat Hendrik die heeft gesorteerd, stapt hij op de fiets.DoorwerkenHendrik gaat nu al meer dan 26 jaar van deur tot deur en het bevalt hem prima. "Ik geniet ervan. Het is goed voor mijn conditie en voor mijn geheugen. Ouderen moeten in beweging blijven." Door zijn goede conditie kan hij nog voetballen met zijn kleinzoon. Oftewel: "Lekker pingelen."Als Hendrik de kranten heeft bezorgd, ligt er nog een hele dag voor hem. "Ik ga naar huis en lees dan zelf de krant, met een kopje thee en een boterham." Daarna gaat Hendrik nog even naar bed, tot ongeveer 10.30 uur. En ook al is zondag zijn vrije dag, hij slaapt ook dan niet uit. Zo houdt hij zijn ritme vast.