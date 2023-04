Toeriste (37) valt van krijtrotsen in Denemarken bij het maken van foto

Een 37-jarige vrouw is om het leven gekomen na een val van de beroemde kliffen Møns Klint in Denemarken. Volgens lokale media viel ze toen ze foto’s wilde maken.De toeriste werd na de val van de krijtrotsen in kritieke toestand naar een ziekenhuis gebracht in de Deense hoofdstad Kopenhagen. Daar overleed ze aan haar verwondingen. Meer details zijn nog niet bekend.Møns Klint ligt op het eiland Møn (zuiden van Denemarken) en is een bekende toeristische bestemming. De witte krijtrotsen zijn kilometers lang en reiken tot 128 meter hoog.