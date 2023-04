BMW rijdt per ongeluk Brusselse tramtunnel in en stopt bij eerste station

Een automobilist in Brussel is vrijdagavond per ongeluk een tramtunnel ingereden, schrijft de Vlaamse publieke omroep VRT. De vrouw reed met haar BMW vervolgens in paniek door tot ze de verlichting zag van het eerste ondergrondse station.De automobilist was op weg naar Luik, maar koos bij het Meiserplein de verkeerde tunnel. Volgens een woordvoerder van het vervoersbedrijf MIVB was de situatie snel opgelost. "We hebben de wagen tijdig uit de tunnel gesleept met een takelwagen van de MIVB. Alles was hersteld voor het begin van de dienstverlening deze ochtend", zegt zij tegen de VRT.Het incident gebeurde laat op de avond, waardoor het tramverkeer niet verstoord werd. De vrouw moet mogelijk een schadevergoeding betalen.Het is niet de eerste keer dat een auto in de Brusselse tramtunnel belandt. In januari van dit jaar kwam een auto vast te zitten in de sporen. En in 2016 passeerde een Range Rover ondergronds zelfs meerdere stations, voordat de auto stopte bij het Zuidstation.Toch is de situatie van gisteren volgens de MIVB-woordvoerder "uitzonderlijk". "De vrouw moet heel goed gemikt hebben, want we hebben een systeem waardoor dit bijna niet mogelijk is."