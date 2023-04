Dierenambulance volgde het geluid en redde koolmees uit cv-ketel

In de Dalerveenstraat in Den Haag is een koolmeesje gered uit de luchtpijp van een cv-ketel. De Dierenambulance & Hospitaal Den Haag gingen bij hun zoektocht het geluid achterna.



De koolmees maakt veel verschillende geluiden. Deskundigen zeggen dat de vogel wel 200 verschillende soorten geluiden kan maken. Het bekendste koolmeesgeluid is het zogenoemde fietspompje wat klinkt als: ti-tu-ti-tu-ti-tu.



De medewerker van de dierenambulance ging op de bekende tonen af. Hij ontkoppelde de cv om het beestje te kunnen bevrijden. "Hij zat ook vast in de luchtpijp, dus daar zit ook geen koolmonoxide. Helemaal niks", aldus de opgeluchte vinder.



Na controle blijkt dat de vogel helemaal gezond is en daarom is de koolmees weer vrijgelaten de wijde wereld in.

Reacties

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: