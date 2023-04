Moeder verlaat klapmutspup, Zeehondencentrum maakt zich zorgen

De pasgeboren klapmuts die afgelopen week op het strand werd gevonden, is alleen achtergelaten door de moeder. De provincie, lokale instanties en Zeehondencentrum Pieterburen maken zich zorgen om het welzijn van het jonge dier. Er is besloten het jong te verplaatsen naar een geheime locatie.



Maandagochtend vond zeehondenwachter Willem een klapmuts die kort daarvoor een jong had gekregen. Een klapmuts zie je bijna nooit samen met de moeder. Het was daarom ook te verwachten dat de moeder de pup zou achterlaten.



Het is volgens de instanties erg belangrijk voor de pasgeboren klapmuts dat hij nu juist rust krijgt. De klapmuts is een kwetsbare zeehondensoort. Je ziet ze niet vaak in Nederland, omdat ze vooral rondom Groenland leven. De klapmuts heeft een zeer korte zoogperiode van maar 4 dagen.



Er breekt nu een periode van vasten voor het dier aan. In koudere landen gaat het dier dan op het ijs liggen, maar in Nederland ontbreekt het hieraan waardoor uitdroging op de loer ligt.



Drukte op het strand zou stress kunnen veroorzaken en de klapmuts zou dan de zee in kunnen vluchten waar hij nog niet sterk genoeg voor is. Het Zeehondencentrum gaat daarom het mannetje verplaatsen naar een natuurgebied waarvan de locatie niet bekend gemaakt gaat worden. Het doel is het beestje weer terug te krijgen naar zijn natuurlijke habitat.

