Tweede loods van houtbedrijf in achtertuin van Liesbeth: 'Het lijkt hier wel de IKEA'

Eén loods in de straat was al veel, maar een tweede enorme loods? In Bunnik zijn omwonenden het helemaal kotsbeu. "Het is net alsof ik naast de IKEA woon", zegt bewoonster Liesbeth.In 2013 wijzigde de gemeente het bestemmingsplan zodat de loods van houtbedrijf Van Dam in de straat kon worden gebouwd. Dat vond Liesbeth toen ook al geniepig. Met de aankondiging van een tweede loods in de straat is de maat nu dan ook echt vol."De afspraken zijn onduidelijk en nu met de komst van een tweede grote loods is het al helemaal storend", zegt ze. De omwonenden vinden het onredelijk dat ze niet tegemoet worden gekomen door gemeente en het houtbedrijf. "Eigenlijk wil ik ook weg hierdoor maar het huis is met dit uitzicht in waarde gedaald", vertelt ze teleurgesteld aan Hart van Nederland.Een woordvoerder van de gemeente Bunnik zegt niets aan de situatie te kunnen veranderen. "Het is niet een kwestie van niet willen, maar niet kunnen. Het bestemmingsplan is nu zoals het is en als een partij voldoet aan de voorwaarden kunnen we een vergunning niet weigeren." Ook houtbedrijf van Dam laat in een schriftelijke reactie aan Hart van Nederland weten dat het bedrijf een vergunning heeft om hun loodsen daar te vestigen.