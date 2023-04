Ontsnapte kangoeroe op de Veluwe valt (nog) niet te vangen

Een kangoeroe die twee maanden geleden in de omgeving van Ede ontsnapte, is nog steeds niet te vangen. Het dier lijkt zich prima te vermaken op de Veluwe. Afgelopen week werd de kangoeroe weer gespot en de dierenambulance doet nu een nieuwe poging om het te vangen.



Voor dierenambulance is het vangen van een kangoeroe een hele nieuwe uitdaging, laat de organisatie aan Omroep Gelderland weten. "Hoe vang je zo'n dier?", zegt Daniëlle Fränkl. De eerste poging wordt gedaan met netten. "Het beestje was nogal snel. Op een gegeven moment was hij uit zicht."



Een nieuwe strategie is het creëren van voerplekken. "Van één plek weten we dat hij daar komt. Daar hangen ook camera's en zetten we een vangkooi neer. Als hij daarin loopt, kunnen we hem op afstand dichtdoen."



Door de hoeveelheid eten en schuurtjes om zich warm te houden, houdt de kangoeroe het prima vol op de Veluwe.

