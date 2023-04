Topwielrenner Wout van Aert bijna doodgereden door betonmixer op Nederlandse weg

De Belgische oud-prof en wieleranalist Jan Bakelants (37) vertelt in de podcast Wielerclub Wattage dat Wout van Aert enkele dagen geleden aan de dood is ontsnapt. Een betonmixer probeerde hem in Nederland van de weg te rijden tijdens een training met Daan Soete en Bakelants zelf.



“Wout moest een intervaltraining doen, maar het fietspad op die weg was niet geschikt voor snelheden van 40 tot 45 kilometer per uur, dus reden we op de weg. Uit eigen ervaring weet ik dat de gemiddelde Nederlander het recht nog weleens in eigen handen neemt als ze zien dat een fietser niet op het fietspad rijdt”, legt Bakelants uit.



“Na vijf minuten fietsen op de weg hoorde ik plots het getoeter van een betonmixer, die ons tegelijkertijd inhaalde. Zoals het een echte wegpiraat betaamt, deed de bestuurder van de betonmixer de deur dicht terwijl hij aan het toeteren was.” Hij sneed Van Aert dus af, terwijl hij naast Soete op de rijbaan reed.



“Wout kon niet anders dan Daan de kant inrijden. De actie van de betonmixer was echt disproportioneel. Ook al vind je als betonmixer dat je meer het recht hebt om op de betonnen weg te rijden dan een fietser, waarvoor er een slecht aangelegd fietspad was. Wout was bijna dood. Hij lag letterlijk bijna onder de betonmixer, het was echt schrijnend”, vertelt de oud-renner.



Van Aert won eerder deze maand de E3 Classic door Mathieu van der Poel te kloppen. De Belg is komende zondag één van de grote favorieten in het wielermonument de Ronde van Vlaanderen.

03-04-2023 10:41:25 Mamsie











dat de gemiddelde Nederlander het recht nog weleens in eigen handen neemt als ze zien dat een fietser niet op het fietspad rijdt



Dat de gemiddelde wielrenner het recht nog weleens in eigen handen neemt als het fietspad hem niet bevalt.

Of als het fietspad wél bevalt maar de zich daarop bevindende fietsers niet... Dat de gemiddelde wielrenner het recht nog weleens in eigen handen neemt als het fietspad hem niet bevalt.Of als het fietspad wél bevalt maar de zich daarop bevindende fietsers niet...

03-04-2023 10:43:52 Emmo











“Wout moest een intervaltraining doen, maar het fietspad op die weg was niet geschikt voor snelheden van 40 tot 45 kilometer per uur, dus reden we op de weg. Alleen is die weg niet voor fietsers die vinden dat alleen zij recht op die weg hebben. Als het fietspad niet geschikt is voor +40 km/u dan dien je je snelheid aan te passen. Dat moet het overige verkeer ook. Max Verstappen gaat ook niet met 300 km/u oefenen op de provinciale weg tussen Zwolle en Kampen.



Ik zie drie mogelijkheden in dit geval:

1: De chauffeur van de auto heeft de wielrenner expres van de weg gedouwd omdat hij vond dat een fietser op het fietspad dient te rijden. Fout van de chauffeur.

2: De chauffeur heeft de snelheid van de fietser verkeerd ingeschat. Niet elke fietser rijdt +40 km/u.

3: De chauffeur moest uitwijken voor tegemoetkomend verkeer.



In alle gevallen moet je als wielrenner rekening houden met het overige verkeer. Dat moet dat overige verkeer ook. Als je zo nodig met halsbrekende snelheden wil rijden dan dien je dat op een voor die doeleinden geschikt circuit te doen. Dat doen alle andere snelheidssporten ook. Van hardlopen tot en met autoraces.



Kom je op de openbare weg dien je de snelheid aan te passen aan de heersende omstandigheden en niet als een blind paard de weg in beslag nemen. Alleen is die weg niet voor fietsers die vinden dat alleen zij recht op die weg hebben. Als het fietspad niet geschikt is voor +40 km/u dan dien je je snelheid aan te passen. Dat moet het overige verkeer ook. Max Verstappen gaat ook niet met 300 km/u oefenen op de provinciale weg tussen Zwolle en Kampen.Ik zie drie mogelijkheden in dit geval:1: De chauffeur van de auto heeft de wielrenner expres van de weg gedouwd omdat hij vond dat een fietser op het fietspad dient te rijden. Fout van de chauffeur.2: De chauffeur heeft de snelheid van de fietser verkeerd ingeschat. Niet elke fietser rijdt +40 km/u.3: De chauffeur moest uitwijken voor tegemoetkomend verkeer.In alle gevallen moet je als wielrenner rekening houden met het overige verkeer. Dat moet dat overige verkeer ook. Als je zo nodig met halsbrekende snelheden wil rijden dan dien je dat op een voor die doeleinden geschikt circuit te doen. Dat doen alle andere snelheidssporten ook. Van hardlopen tot en met autoraces.Kom je op de openbare weg dien je de snelheid aan te passen aan de heersende omstandigheden en niet als een blind paard de weg in beslag nemen.

03-04-2023 10:48:14 allone











.. Al is de vraag wat daar slechter is, de wegen of de fietspaden? Waarschijnlijk kun je op beide beter gaan lopen



Laatste edit 03-04-2023 10:50 Hij kan in België gaan oefenen, blijkbaar denkt hij dat de gemiddelde Belg het recht niet in eigen handen neemt.. Al is de vraag wat daar slechter is, de wegen of de fietspaden? Waarschijnlijk kun je op beide beter gaan lopen

03-04-2023 11:06:24 DrZiggy









S "Niemand houdt rekening met mij terwijl ik precies doe wat ik zelf wil. Mensen zijn gemeen!"



Aldus een gefrustreerde Wout.

03-04-2023 11:39:21 omabep











“Na vijf minuten fietsen op de weg hoorde ik plots het getoeter van een betonmixer, die ons tegelijkertijd inhaalde. Zoals het een echte wegpiraat betaamt, Wie is de wegpiraat in dit verhaal? Ik vermoed dat hij dit zelf is en probeert zoals elke narcist het probleem bij de ander neer te leggen, hoe durft hij (chauffeur van de betonmixer) hem van de weg te duwen!



Weg met het verkeer op de wegen waar meneer 40+ km per uur wil fietsen, laat de Nederlanders maar wegenbelasting betalen en de weg onderhouden voor meneer zijn sport.



Het is gewoon niet normaal dat de Nederlanders daar ook willen rijden en dan nog wel met een betonmixer! Wat heeft die daar te zoeken?



Nee, hij is degene die alle rechten heeft op die weg. Hij rijdt daar toch, dus hou rekening met meneer zijn eisen en rijdt hem niet weer een keer van de weg.



Misschien een idee voor meneer om een app uit te geven, dan kunnen de Nederlanders die daar wonen of daar ook van die weg gebruik gaan maken eerst kijken of hij daar rijd dan kunnen ze rekening met hem houden.



Wat een kapsones en een eigendunk heeft deze meneer de topsporter. Wie is de wegpiraat in dit verhaal? Ik vermoed dat hij dit zelf is en probeert zoals elke narcist het probleem bij de ander neer te leggen, hoe durft hij (chauffeur van de betonmixer) hem van de weg te duwen!Weg met het verkeer op de wegen waar meneer 40+ km per uur wil fietsen, laat de Nederlanders maar wegenbelasting betalen en de weg onderhouden voor meneer zijn sport.Het is gewoon niet normaal dat de Nederlanders daar ook willen rijden en dan nog wel met een betonmixer! Wat heeft die daar te zoeken?Nee, hij is degene die alle rechten heeft op die weg. Hij rijdt daar toch, dus hou rekening met meneer zijn eisen en rijdt hem niet weer een keer van de weg.Misschien een idee voor meneer om een app uit te geven, dan kunnen de Nederlanders die daar wonen of daar ook van die weg gebruik gaan maken eerst kijken of hij daar rijd dan kunnen ze rekening met hem houden.Wat een kapsones en een eigendunk heeft deze meneer de topsporter.

