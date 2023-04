Europarlementariërs reizen met gesubsidieerd vliegtuig naar Straatsburg

Afgestemd op het vergaderrooster van het Europees Parlement gaan er iedere dag twee retourvluchten van Amsterdam naar Straatsburg. Frankrijk subsidieert de vliegtuigen, omdat het Straatsburg wil behouden als zetel voor het parlement.



Volgens onderzoek van De Telegraaf geeft Frankrijk - met toestemming van de Europese Commissie - bijna 4 miljoen euro subsidie voor de totaal onrendabele vlucht. "Zonder deze subsidie zou geen enkel bedrijf zijn diensten aanbieden omdat de lijn verlieslatend is”, reageert het betreffende ministerie in Parijs. Het is voor Europarlementariërs ook voordeliger om dit grotendeels lege vliegtuig te nemen dan bijvoorbeeld de trein.



"Dit is idioot”, reageert PvdA-Europarlementariër Paul Tang tegen de krant. "Het is terecht dat Brussel door dit soort praktijken het verwijt krijgt hypocriet te zijn. Je moet niet alleen groen zeggen, maar ook groen doen.”



De vlucht valt onder de PSO-regeling, die normaal gesproken dient om vliegverkeer te garanderen tussen eilanden en afgelegen gebieden en dus niet om politici snel bij een vergadering te brengen, merkt De Telegraaf terecht op.



Tang reageert: "Ik ga normaal met de trein, maar ik had een tv-optreden in Nederland en moest met het vliegtuig om de stemmingen te halen. Aan boord zaten hooguit vijftien mensen. Ik dacht: dit kan niet waar zijn!”

