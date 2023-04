Braziliaanse vrouw werd levend begraven door bende. Pas na 10 uur werd ze bevrijd

Een 36-jarige vrouw is op de begraafplaats van Visconde do Rio Branco, een Braziliaanse plaats zo'n 220 kilometer boven Rio de Janeiro, levend uit een bovengronds graf gered. De ruimte was vers verzegeld met een bakstenen muurtje.



Medewerkers van de begraafplaats zagen bloedsporen rondom het graf en riepen de hulp in van de politie. Zij gingen op onderzoek uit, hoorden iemand om hulp roepen en braken het muurtje door. Daar troffen zij een vrouw aan met verwondingen aan hoofd en armen, die ongeveer tien uur in doodsnood moet hebben verkeerd in het duistere graf.



Het lijkt erop dat de vrouw slachtoffer is geworden van een wraakactie door bendeleden. Criminelen zouden tot de daad zijn gekomen vanwege het achterover drukken van drugs en wapens, die in het huis van de vrouw en haar man verstopt bleken. Twee gemaskerde mannen vielen haar huis binnen, waarna haar echtgenoot kon ontsnappen. Zij was minder gelukkig en werd levend begraven door de gewelddadige bende.

