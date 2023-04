Het waanzinnige salaris van Kylian Mbappé

Kylian Mbappé blijft records breken. En niet alleen op het veld. Dat blijkt uit zijn inkomen sinds hij afgelopen voorjaar zijn contract verlengde. Volgens L'Equipe, die met de cijfers komt, is hij de best betaalde sportman ter wereld.



Maandelijks ontvangt Kylian Mbappé zo'n 6 miljoen euro bruto, exclusief bonussen. Die zijn monsterlijk. Om te beginnen kreeg hij een tekenbonus van 60 miljoen euro en daar komt een loyaliteitsbonus van 70 miljoen euro bij als hij volgend seizoen in Parijs blijft.



In zijn kielzog verdienen ploeggenoten Neymar en Lionel Messi ook riant. Neymar volgt met een maandsalaris van 3.675.000 euro, terwijl Lionel Messi het podium compleet maakt met 3.375.000 euro per maand.

