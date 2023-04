Storm van kritiek op Levi's om met AI gemaakte 'diversere' fotomodellen

De aankondiging van spijkerbroekenmerk Levi's om de diversiteit van zijn fotomodellen te vergroten door met kunstmatige intelligentie (AI) foto's te genereren heeft geleid tot veel kritiek op sociale media. Het bedrijf geeft inmiddels toe dat het plan niet goed is gepresenteerd.



Levi’s maakte bekend dat het AI wil gebruiken voor het automatisch genereren van foto's van modellen met een grotere diversiteit. De jeansfabrikant kondigde hiervoor een samenwerking met het Amsterdamse AI-bedrijf Lalaland aan. Die aankondiging leidde tot veel kritische reacties op sociale media.



Critici vonden dat het voor de diversiteit beter zou zijn om menselijke fotomodellen meer werk te geven in plaats van ze door de computer te laten genereren. "Levi's gebruik van AI om diversere modellen te genereren in plaats van meer diverse echte mensen in dienst te nemen is precies het soort onzin dat je van deze branche zou verwachten", aldus de Britse vakbondsorganisator Thom Binding.



Ook merkenexpert Lisa Barone hekelde de boodschap van Levi's plan. "In plaats van echte kansen te creëren voor minderheden gebruiken we AI om mensen te tonen die helemaal niet bestaan", interpreteerde zij de aankondiging.



Vorig jaar ontsloeg Levi's nog 700 mensen bij een grote bezuinigingsronde. Mogelijk hoopt het bedrijf door de inzet van AI ook geld te besparen.



Levi's heeft inmiddels in een update de samenwerking met Lalaland nader toegelicht. "We zien dit project niet als een manier om de diversiteit te bevorderen of als een vervanging van echte maatregelen om onze doelen op het gebied van diversiteit, gelijkheid en inclusie te verwezenlijken en het had ook niet als zodanig mogen worden voorgesteld."



Het bedrijf zegt te experimenteren met AI om 'de consumentenervaring' te verbeteren. "Het kan ons helpen om sneller meer afbeeldingen van onze producten op een reeks verschillende lichaamstypes te tonen." De samenwerking met Lalaland zou consumenten een beter idee kunnen geven van hoe een bepaald product eruitziet, aldus Levi's. "Maar het had niet verward mogen worden met de toewijding of strategie op het gebied van diversiteit, rechtvaardigheid en inclusie."



Levi's belooft dat het fotoshoots met echte modellen niet zal terugschroeven. "Authentieke verhalen vertellen is altijd een onderdeel geweest van hoe we contact hebben met onze fans en menselijke modellen en medewerkers vormen de kern van die ervaring."

