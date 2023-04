Koffie drinken is gezond, maar waarom is dat zo?

Liefhebbers drinken met steeds meer plezier hun bakje koffie. Moest er eerder nog weleens worden geminderd, sinds onderzoek keer op keer uitwijst dat koffiedrinkers langer leven kan de rem eraf. Maar waarom is koffie dan zo gezond?



Er wordt vaak gewezen op de antioxidanten die in koffie zitten, met name polyfenolen en chlorogeenzuur. Deze stoffen zouden ontstekingsremmend werken en veroudering tegengaan.



Maar de werkelijke reden dat koffiedrinkers langer leven is mogelijk minder spannend. Amerikaanse wetenschappers lieten honderd mensen op bepaalde dagen wel of geen koffie drinken. Ze maten hoe het lichaam daarop reageerde.



Eigenlijk kwam er niet zoveel uit. Op de dagen dat de deelnemers koffie dronken sliepen ze ietsje korter, maar het scheelde niet veel. Wat ze wel deden was meer lopen. Ze zetten maar liefst duizend stappen extra op de dagen dat ze wél koffie mochten.



En laten die duizend stappen nu 'opvallend goed overeenkomen' met de hogere levensverwachting van koffiedrinkers, klinkt het in vakblad New England Journal of Medicine. Blijft de vraag over waarom de proefpersonen na een paar koppen koffie meer gaan bewegen.



Mogelijk komt dat doordat de cafeïne hen actiever of gemotiveerder maakt om in beweging te komen, schrijft Trouw. Maar het kan zelfs zijn dat koffiedrinkers gewoon vaker naar de koffieautomaat of de koffietent om de hoek heen en weer lopen.

