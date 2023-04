Amsterdam lanceert bijzondere toerisme-campagne: Blijf weg

Britse jongeren die een op Google zoeken op een reisje naar Amsterdam, krijgen vanaf deze week een ontmoedigende boodschap te zien. Dinsdag lanceerde de gemeente de 'Stay Away'-campagne, gericht op Britten tussen de 18 en 35. Met de ontmoedigingscampagne wil de hoofdstad overlasttoeristen weren.



"Ben je op zoek naar een wilde nacht? Blijf weg", luidt een van de campagneboodschappen die zal worden ingezet op verschillende Google-zoektermen. Onder andere "stag party Amsterdam", "cheap hotel Amsterdam" en "pub crawl Amsterdam" worden getarget. De boodschap wordt ook voorzien van beelden van de gevolgen van overmatig drugs- en alcoholgebruik. Zo waarschuwen filmpjes voor een arrestatie, een strafblad of een ziekenhuisopname.



"Bezoekers blijven welkom, maar niet als ze zich misdragen en overlast veroorzaken. Dan zeggen wij als stad: liever niet, blijf weg", aldus wethouder Mbarki van Economische Zaken en Aanpak Binnenstad. "Amsterdam is een wereldstad en daar hoort drukte en levendigheid bij, maar om onze stad leefbaar te houden, kiezen we nu voor begrenzing in plaats van onverantwoorde groei."



Naast de 'Stay Away'-campagne lanceert Amsterdam binnenkort de 'How to Amsterdam'-campagne. Daarmee wil de gemeente toeristen die tóch komen wereldwijs maken rondom de Amsterdamse etiketten.



"We informeren ze bijvoorbeeld via social media en met waarschuwingsborden op straat over het verbod op wildplassen, dronkenschap, geluidsoverlast en drugs bij straatdealers kopen", aldus de gemeente. De boodschappen zullen onder andere te zien zijn op schermen van hotellobby's.

Reacties

01-04-2023 12:25:10 allone

Geen wonder. Wie wil er nou een overlasttoerist?

Wel weer typisch dat alleen de Britten daartoe behoren.

01-04-2023 13:27:45 Emmo

Ik ben zeer zeker van plan me aan deze aanwijzingen te houden

01-04-2023 13:56:12 allone

@Emmo : was je op zoek naar een wilde nacht, of naar een pub crawl?

01-04-2023 14:45:16 Emmo

@allone : Integendeel. De laatste 64 jaar heb ik tot nu toe elke pub fier overeind, dus niet kruipend, verlaten. Daarnaast zijn mijn nachten ronduit rustig te noemen.

01-04-2023 15:24:24 Mamsie

Quote:

Zo waarschuwen filmpjes voor een arrestatie, een strafblad of een ziekenhuisopname.



O, wat leuk, je mag kiezen!!🤣 O, wat leuk, je mag kiezen!!🤣

